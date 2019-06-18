Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Россиян-льготников обманывают
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая с квартиры
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
5 смертоносных инфекций из полезной еды
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Пассажиры рейса из РФ отказались лететь после слов авиакомпании
Путин подписал указ, касающийся земельных участков
Рома Зверь показал подросших дочек
Российские старшеклассницы спасли тонущего человека
Газ дошел до Европы в обход России
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
14Кто с мечом к нам пришел: по бульварам Москвы фланировали легионеры и стрельцы
14:17 (мск), источник: РИА Новости

Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

По оценке КС, тот факт, что организатор публичного мероприятия указал в уведомлении способы обеспечения общественного порядка, которые, по мнению властей, не отвечают требованиям законодательства, «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления».

«По результатам данного рассмотрения он обязан направить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений — не препятствовать проведению заявленного публичного мероприятия», — говорится в материалах суда.

КС отметил, что организатор публичного мероприятия вправе обратиться в суд, если не урегулирует с органами власти вопрос о формах и методах обеспечения порядка и оказания медпомощи. Суды, в свою очередь, обязаны «объективно и всесторонне исследовать… оправданность предложений об изменении указанных организатором форм и методов».

Рассматривать соответствующие споры суды должны в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия, указал Конституционный суд, направив на пересмотр дело заявителя — общественного активиста Валерия Тетерина.

Жалоба Тетерина

Тетерин, планируя митинг 9 сентября 2018 года в предполагаемом составе 350 участников и демонстрацию 7 октября с предполагаемой численностью 100 участников, заблаговременно уведомил об этом администрацию Иркутска. Уведомления гражданина были возращены без рассмотрения как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

Организатору митинга было указано, что он не определил формы и методы обеспечения общественного порядка, и суды, куда обратился заявитель, поддержали эту позицию.

Согласно материалам Конституционного суда, в соответствующих судебных решениях говорится, что предполагавшееся информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет собой конкретных мер по обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи и не может служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей.

Как отмечается в материалах КС, заявитель усмотрел в оспариваемых законоположениях неопределенность, позволяющую органам власти «произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи».

Не перекладывайте ответственность

По жалобе Тетерина КС проверил конституционность пятого пункта четвертой части статьи 5 и шестого пункта третьей части статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Во вторник суд вынес постановление.

Новость
Соловьев назвал ошибкой решение власти прислушаться к людям в Екатеринбурге

Как отмечается в материалах КС, организатор мероприятия, который указывает в соответствующем уведомлении формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, «в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся у него возможностей».

При этом, как указал Конституционный суд, «основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел».

«Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей. Схожий подход к соотношению ответственности организатора публичного мероприятия и уполномоченных субъектов власти за сохранение мирного характера его проведения применяет и ЕСПЧ», — добавляется в материалах суда.

 Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки
В Москве госпитализирован актер Александр Калягин
Песков счел эмоциональными слова Кудрина о «социальном взрыве»
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах Актриса поделилась с поклонниками фото с кинопроб на «Мосфильме»
Авто
В России испытывают загадочный кроссовер (фото) В редакцию Авто Mail.ru попали фотографии колонны паркетников, испытания которых проходят на наших дорогах
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
8 причин водить ребенка в садик летом Не стоит расстраиваться, если у вас под боком нет ни дачи, ни бабушки, а отпуск светит только в сентябре
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь