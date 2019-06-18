В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.
Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, он добавил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз».
И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз.
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ