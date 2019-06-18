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12:41 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.

Источник: РИА Новости

Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.

Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, он добавил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз».

И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз.
Дмитрий Песков
 пресс-секретарь президента РФ

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