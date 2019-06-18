Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
5 смертоносных инфекций из полезной еды
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
На Западе Украины может начаться гражданская война: эксперт
Голикова о переходе на 4-дневную рабочую неделю
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
В моду вошла привычка, приводящая потом к хронической бессоннице
Жена Бондарчука вышла в свет в прозрачном платье
Рома Зверь показал подросших дочек
Роды девушки Тимати будут стоить 2 миллиона рублей
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
15Закон джунглей
13:08 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в устоявшемся, классическом формате, сказал журналистам во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента будет при необходимости возможность выходить на связь и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства.

Источник: Reuters

Такая связь предусмотрена, а в целом это будет классический формат. Акцент, естественно, на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей — и те, которые поступили за 10 дней с момента объявления сбора вопросов, и те, которые будут поступать во время прямого эфира", — рассказал представитель Кремля.

Новость
Директора Белгородского НПЗ арестовали из-за долгов по зарплате после жалобы на прямую линию Путина

Прямая линия с Путиным состоится в полдень 20 июня в Гостином дворе, напомнил Песков. По его словам, ближайшие два дня Путин намерен полностью посвятить подготовке к этому событию. «Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. При необходимости связывается с министрами, руководителями различных органов власти, (проводит) совещания с администрацией в этом плане и смотрит, естественно, массив обращений граждан». Блоки наиболее волнующих граждан вопросов уже определились, подтвердил представитель Кремля, но раскрыть их он отказался.

Прямая линия с президентом, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году передача выйдет в эфир в 17-й раз (2004 и 2012 гг. она не выходила). Она будет идти на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В то время, когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

 Въезд на всю территорию России может быть упрощен
Жизнь 60 млн российских дачников изменил закон о ведении садоводства и огородничества
Песков счел эмоциональными слова Кудрина о «социальном взрыве»
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
В России ввели новый штраф
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
От взносов на капремонт освобождена новая категория льготников
Ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялись завершающие показы в рамках основной программы фестиваля
Авто
Первый тест нашумевшего Renault Arkana От миллиона до полутора, необычный кузов и российское происхождение – пробуем интригующую новинку в деле!
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 582
Россиянкам сократят декретный отпуск 313
Зависть 280
нужно ли обманывать детей? 190
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь