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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у него и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько много общего. Об этом он заявил в интервью Bild.

Источник: Reuters

По словам президента, с персонажем сериала его объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

Я хочу для украинцев всего, что я обещал как слуга народа, — остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этих целях я так же искренен, как и Василий Голобородько.
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При этом глава государства отметил, что в отличие от своего прототипа он не ездит на работу на велосипеде, а также имеет успешный бизнес. «Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю», — добавил президент.

В конце мая команда Зеленского представила логотип партии «Слуга народа». Им стал зеленый велосипедист на белом фоне, который держит в руках булаву — символ власти на Украине. Справа от логотипа зеленым цветом написано название партии на украинском языке — «Слуга народу».

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

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