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14:09 (мск), источник: Daily Storm

Верховный суд РФ ликвидировал семь политических партий

Все исключенные из выборов партии были зарегистрированы в 2012 году.

Источник: AP 2019

Верховный суд России ликвидировал Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Иск о необходимости их закрытия был подан Минюстом РФ, ранее объявившем о проведении проверки большинства российских партий, поскольку часть из них могут не отвечать требованиям законодательства по активности.

«Иск удовлетворен полностью», — приводит ТАСС решение суда по трем партиям.

От политических партий требуется обязательное участие в избирательных кампаниях хотя бы раз в семь лет. Минюст обратил внимание на дату регистрации семи указанных партий и на их активность — все эти организации были зарегистрированы после либерализации законодательства 2012 года в отношении партий. В частности, в апреле 2012 года требуемая численность партии была уменьшена с 40 тысяч до 500 человек.

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Иск Минюста был направлен в ВС 31 мая. В январе источник Daily Storm в ЦИК сообщил, что Минюст с июня 2019 года начнет проверку политических партий, которые в течение семи лет с момента регистрации не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации. Как тогда заявляли в ведомстве, проверки коснутся 33 партий. Собеседник издания также объяснил, что проверка будет проходить следующим образом: «Министерство делает запрос на предмет участия партий в выборах, в ответ будет направлен анализ этой деятельности, на основании которого будет принято решение. Если партия не выполнила требования законодательства, то Минюст обратится в Верховный суд на предмет ее ликвидации».

На 15 января 2019 года в Едином госреестре юрлиц числились 64 политические партии, 63 из них имеют право принимать участие в выборах. В соответствии с законом «О политических партиях» и поправках к нему от апреля 2012 года, Верховный суд России по обращению Минюста обязан ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. В январе Минюст добился ликвидации Российской партии народного управления и спортивной партии «Здоровые силы» в связи с отсутствием нужного числа отделений и непредставлением отчетов, а также партии «Молодая Россия».

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