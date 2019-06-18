14:09 (мск), источник: Daily Storm
Верховный суд РФ ликвидировал семь политических партий
Все исключенные из выборов партии были зарегистрированы в 2012 году.
Верховный суд России ликвидировал Народную партию России,
«Иск удовлетворен полностью», — приводит ТАСС решение суда по трем партиям.
От политических партий требуется обязательное участие в избирательных кампаниях хотя бы раз в семь лет. Минюст обратил внимание на дату регистрации семи указанных партий и на их активность — все эти организации были зарегистрированы после либерализации законодательства 2012 года в отношении партий. В частности, в апреле 2012 года требуемая численность партии была уменьшена с 40 тысяч до 500 человек.
Иск Минюста был направлен в ВС 31 мая. В январе источник Daily Storm в ЦИК сообщил, что Минюст с июня 2019 года начнет проверку политических партий, которые в течение семи лет с момента регистрации не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации. Как тогда заявляли в ведомстве, проверки коснутся 33 партий. Собеседник издания также объяснил, что проверка будет проходить следующим образом: «Министерство делает запрос на предмет участия партий в выборах, в ответ будет направлен анализ этой деятельности, на основании которого будет принято решение. Если партия не выполнила требования законодательства, то Минюст обратится в Верховный суд на предмет ее ликвидации».
На 15 января 2019 года в Едином госреестре юрлиц числились 64 политические партии, 63 из них имеют право принимать участие в выборах. В соответствии с законом «О политических партиях» и поправках к нему от апреля 2012 года, Верховный суд России по обращению Минюста обязан ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. В январе Минюст добился ликвидации Российской партии народного управления и спортивной партии «Здоровые силы» в связи с отсутствием нужного числа отделений и непредставлением отчетов, а также партии «Молодая Россия».