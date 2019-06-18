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14:59 (мск), источник: BFM.ru

Почему законопроект о защите заявителей о коррупции отзывают?

Депутаты Госдумы собираются отклонить принятый в первом чтении законопроект о защите людей, заявивших о коррупционных нарушениях.

Источник: Reuters

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, который защищает людей, сообщивших о коррупции, пишут «Ведомости». Ранее снять этот законопроект с рассмотрения просило и правительство, которое при этом и внесло документ в Госдуму еще в 2017 году.

Как пояснили в профильном комитете, в декабре прошлого года правительство внесло в Думу пакет законопроектов по совершенствованию антикоррупционного законодательства, в котором часть положений затрагивает те же вопросы, что и в рассматриваемом документе.

Первоначальный проект предусматривал меры защиты людей, которые уведомили работодателя, прокуратуру или госорганы о коррупционных правонарушениях.

В частности, такого человека нельзя было бы уволить в течение двух лет с момента жалобы.

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Почему законопроект решили отозвать, объяснил руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Почему сейчас отзывают закон, который предлагался? Когда стали обсуждать эту историю, вроде бы все гарантии были соблюдены, но технически выполнение его было крайне сложное. Поэтому сейчас закон отзывают на доработку. Там прописываются определенные гарантии для заявителей по работе. Однако мы прекрасно понимаем, что часть заявлений может быть просто клеветой, а эти вещи не прописывались. Все было построено по такой западной модели и на примере западных законов подобного характера. У нас свое законодательство, имеющее свою специфику, поэтому сейчас закон будет отзываться и будет по-новому дорабатываться».

Как и аналогичный закон, действующий в Москве, проект все равно работать не будет — с защитой или без защиты заявителей о коррупции, считает председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев: «У нас есть московский закон о борьбе с коррупцией, который был доведен в свое время до всех работников ГУП «Московский метрополитен». Это неработающие законы, я даже не вижу, что здесь можно обсуждать. Это имитация деятельности.

Они хотят, чтобы люди начали стучать в определенные ими же самими, коррупционерами, подразделения исполнительной власти? Само по себе это глупо: закон как не работал, так и не работает.
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У правоохранительных органов достаточно инструментов для ликвидации коррупции по крайней мере в ГУПах, бюджетной сфере. Что еще хотят они от людей? Зачем защищать людей, чтобы они несли информацию? К кому? Если человек обращается в правоохранительные органы, вступает в действие Уголовно-процессуальный кодекс. Они хотят создать еще параллельную систему? Московский закон есть такой, он не работает".

Есть несколько телефонов доверия по вопросам противодействия коррупции. Такие звонки принимают в Главном управлении специальных программ президента, Следственном комитете и других госорганах. Уведомления о коррупции также можно отправить по почте и через интернет-приемную. При этом заявитель не может быть анонимом.

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