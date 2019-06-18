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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Выработка новой теории ведения военных действий должна в ближайшее время стать основной задачей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

Открывая научно-практическую конференцию с руководством ВС РФ, Шойгу заявил, что современные войны требуют новых подходов. «Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», — пояснил министр.

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Глава Минобороны РФ также сообщил, что с 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%. «В настоящее время в Вооруженные силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли», — добавил он.

Кроме того, по словам Шойгу, российские вооруженные силы скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые образцы такого вооружения уже поставлены на опытно-боевое дежурство, заключил министр.

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