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16:08 (мск), источник: Life.ru

Меркель начало трясти на встрече с Зеленским — видео

Канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов.

Источник: Reuters

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространили украинские СМИ.

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На кадрах видно, что политики стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. В какой-то момент Меркель начинает трясти. Пытаясь унять дрожь, она активно меняет положение рук. Зеленский в это время стоял ровно. Не исключено, что канцлер могла получить солнечный удар, ведь в Берлине сейчас около 30 градусов.

Напомним, что Зеленский в качестве президента Украины впервые встретился с Меркель. Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения, состояние выполнения минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной.

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