16:08 (мск), источник: Life.ru
Меркель начало трясти на встрече с Зеленским — видео
Канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространили украинские СМИ.
На кадрах видно, что политики стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. В
Напомним, что Зеленский в качестве президента Украины впервые встретился с Меркель. Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения, состояние выполнения минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной.