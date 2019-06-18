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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые РАН призвали Путина реформировать «репрессивную наркополитику» в России

На сайте академического «Клуба 1 июля» появилось обращение к президенту России с призывом «пересмотреть все уголовные дела по ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ и радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками». «Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз — распространением наркотиков — и ограничить злоупотребления в этой области», — говорится в обращении.

Письмо подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН. Среди подписавших — лингвисты Александр Аникин, Юрий Апресян и Софья Толстая; лауреат премии правительства РФ в области образования, математик Виктор Васильев; лауреат премии Макса Планка, один из наиболее цитируемых российских ученых, физик Михаил Данилов; научный руководитель Института прикладной физики РАН Александр Литвак; историк Аскольд Иванчик; микробиолог Елизавета Бонч-Осмоловская и другие ученые.

Авторы письма выказали полную поддержку инициативы академика РАН, бывшего министра здравоохранения (1991−1992 годы) Андрея Воробьева. Напомним, 13 июня Андрей Воробьев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела по уголовным статьям 228 (незаконное приобретение, хранение наркотиков), 228.1 (незаконное производство, сбыт наркотиков) и 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств).

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«Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по “наркотическим статьям”. Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям — говорится в письме академика президенту.

«Дело Ивана Голунова вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике в РФ. Ответом должна стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками и пересмотр всех уголовных дел по ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ», — заявил ученый.

Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан полицейскими, которые нашли у него в рюкзаке и в квартире свертки с наркотиком. Господин Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, и связал задержание с местью тех лиц, о бизнесе которых он вел расследование. Дело Голунова вызвало серьезный общественный резонанс, в России и за рубежом проходили акции в поддержку журналиста. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев лично объявил, что участие журналиста в попытке сбыта наркотиков не доказано, поэтому обвинения с него сняты. Министр попросил Владимира Путина уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя столичного УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Сейчас ведется проверка действий полицейских, которые задерживали журналиста.

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Александр Черных

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