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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) может восстановить сообщения с Донбассом, пишет Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года, утвержденную правительством.

Источник: РИА "Новости"

В документе рассматривается возможность отмены запрета на железнодорожные перевозки между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и остальной частью страны.

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%. К 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.
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С 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России. Кроме того, в феврале 2017 года Киев заблокировал поставки угля из Донбасса, а в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Украина в 2014 году начала военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило от 100 до 250 метров.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении гражданского конфликта в Донбассе. По словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.

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