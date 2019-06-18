Кудрин разъяснил слова о «социальном взрыве» в России

«Вчера во время интервью… Владимир Владимирович Познер меня спросил, считаю ли я, что есть риски ухудшения положения и протеста некого. Я сказал одну фразу — конечно, есть беспокойство. Так что я не прогнозировал никаких протестов. Я говорю, что да, когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, тем, что почти 19 миллионов человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокоящее обстоятельство», — заявил Кудрин журналистам в кулуарах Госдумы.
Он добавил, что «многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свой протест». Кудрин отметил, что надеется, что этого не будет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва в России эмоциональным проявлением.
17 июня Алексей Кудрин эфире программы «Познер» на «Первом канале» выразил обеспокоенность возможностью «социального взрыва» в России при дальнейшем росте уровня бедности в стране.