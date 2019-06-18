Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая с квартиры
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Стал известен диагноз убитой женщины экс-главы Раменского района
Заявление офицера руководившего арестом Голунова
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Сандра Буллок, Бри Ларсон: звезды блистают на красной дорожке
Викандер, Рудковская и все-все-все на выставке в Москве
Ирине Дубцовой посоветовали подстричь 13-летнего сына
Чулпан Хаматова показала редкое фото средней дочки
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
18:04 (мск), источник: RNS

Кудрин разъяснил слова о «социальном взрыве» в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в программе «Познер» на Первом канале не прогнозировал «социальный взрыв» в России, а только выразил беспокойство проблемой бедности.

Источник: AP 2019

«Вчера во время интервью… Владимир Владимирович Познер меня спросил, считаю ли я, что есть риски ухудшения положения и протеста некого. Я сказал одну фразу — конечно, есть беспокойство. Так что я не прогнозировал никаких протестов. Я говорю, что да, когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, тем, что почти 19 миллионов человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокоящее обстоятельство», — заявил Кудрин журналистам в кулуарах Госдумы.

Новость
Убоюсь я роста цен

Он добавил, что «многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свой протест». Кудрин отметил, что надеется, что этого не будет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва в России эмоциональным проявлением.

17 июня Алексей Кудрин эфире программы «Познер» на «Первом канале» выразил обеспокоенность возможностью «социального взрыва» в России при дальнейшем росте уровня бедности в стране.

Читайте также

 Полиция Каталонии расследует смерть 13-летней русской девочки
Снимет ли Киев водную блокаду с Крыма
Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским (видео)
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Минтруд предложил урезать бюджетные расходы на маткапитал
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Люди, сообщившие о коррупции, останутся без защиты
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Впервые за 25 лет на клавиатурах появится новая кнопка Она создается для работы с Office.
Кино
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки» Звезда шоу «Дом 2» отправилась на свадьбу друзей в вызывающем наряде
Авто
Россияне за 4 часа раскупили первый тираж новой «Тойоты» 17 июня стартовал прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 435
Психическое отклонение? 151
Ребёнок постоянно хочет есть... 142
Наращивание ресниц 113
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь