Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку в Раде

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем. Потому что я не хочу, чтобы еще пять лет закончились для Украины еще одним разочарованием и потерей шансов. У нас прекрасный шанс сейчас есть. Мы будем стоять возле нового президента и все наши знания, все наши наработки, которые мы имеем, все передадим из рук в руки и поможем их воплотить в жизнь», — заявила во вторник Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Согласно данным исследования центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, партию «Батькивщина» поддерживают 8,7% респондентов.