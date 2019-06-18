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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку в Раде

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Независимо от итогов выборов в Раду, «Батькивщина» во всем будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, партия готова передать ему все свои наработки, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Источник: AP 2019

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем. Потому что я не хочу, чтобы еще пять лет закончились для Украины еще одним разочарованием и потерей шансов. У нас прекрасный шанс сейчас есть. Мы будем стоять возле нового президента и все наши знания, все наши наработки, которые мы имеем, все передадим из рук в руки и поможем их воплотить в жизнь», — заявила во вторник Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Согласно данным исследования центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, партию «Батькивщина» поддерживают 8,7% респондентов.

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