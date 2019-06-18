18 июня, источник: Газета Коммерсантъ
В согласовании митингов наведен правопорядок
Во вторник Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий
Жалобу в суд подал житель Иркутска Валерий Тетерин. Власти города вернули ему без рассмотрения уведомления о проведении оппозиционных мероприятий — митинга 9 сентября 2018 года и демонстрации 7 октября 2018 года. Чиновники сочли недостаточными предложенные организатором формы и методы обеспечения порядка. В заявках было указано, что участникам сообщат телефоны полиции и скорой помощи, также у организатора будет мобильный телефон для вызова помощи и аптечка. Региональные суды встали на сторону чиновников.
Господин Тетерин попросил КС выяснить, соответствуют ли Конституции п. 5 ч. 4 ст. 5 и п. 6 ч. 3 ст. 7 ФЗ «О митингах», обязывающие организаторов публичного мероприятия «обеспечивать в пределах своей компетенции» общественный порядок, безопасность и медпомощь. По его мнению, неопределенность в нормах позволяет чиновникам произвольно определять, вписывается ли уведомление в требования закона. В КС господин Тетерин и его адвокат Сергей Голубок заявили, что власти используют норму о мерах обеспечения порядка для блокировки протестов.
В КС подчеркнули, что основная ответственность за правопорядок лежит на органах власти или на их представителях, в том числе органах внутренних дел, и чиновники должны исключить попытки возложения этих обязательств на организаторов публичных мероприятий.
Такой же позиции придерживается Европейский суд по правам человека, пояснили в суде. Судьи указали, что власти обязаны рассмотреть уведомление о проведении мероприятия, даже если их смущают указанные формы и методы обеспечения порядка. При наличии сомнений чиновники должны предложить организаторам свои варианты, как поправить заявку. Организаторы могут обжаловать решение, а суд должен рассмотреть жалобу до даты проведения мероприятия.
В своем постановлении КС стремился занять «серединную позицию», отметила «Ъ» Ольга Подоплелова, старший юрист Института права и публичной политики (некоммерческая организация, изучающая конституционные процессы в России). «С одной стороны, КС установил категорический запрет возлагать на организаторов функции поддержания общественного порядка и безопасности. Поэтому такие отказы, как в деле Валерия Тетерина, скорее всего, уйдут в прошлое», — говорит госпожа Подоплелова.
«Во многих случаях, когда КС одобряет усмотрение властей по тому или иному вопросу, это приводит к произвольному правоприменению», — опасается юрист. Ольга Подоплелова также сомневается, что обращения в суды помогут решать конфликт с властями оперативно и эффективно. «Напомню, международные стандарты в сфере защиты свободы собраний предполагают, что единственная функция подачи уведомлений заключается в содействии органам публичной власти при выработке стратегии и тактики обеспечения безопасности мероприятия на этапе его планирования, — добавила она.— Власти не могут просить организаторов принимать на себя дополнительные обязанности по вопросу безопасности».
«В целом это означает, что после этого постановления не будет отказов в согласовании проведения публичных мероприятий по такому основанию», — пояснил господин Чиков. Он считает, что проблема блокирования протестов с помощью нормы о мерах обеспечения порядка решена настолько, насколько власти были к этому готовы. «Свое слово по вопросу еще может сказать ЕСПЧ, но уже не по этому делу», — сказал Павел Чиков.
Валерий Тетерин получил право на пересмотр решений региональных судов по его искам к администрации Иркутска. «Конечно, нельзя вернуть возможность провести митинг и демонстрацию. Но признание действий администрации незаконными позволяет гражданину требовать компенсацию за понесенный материальный и моральный ущерб», — сообщил «Ъ» адвокат заявителя Сергей Голубок.
Анастасия Курилова