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18 июня, источник: Газета Коммерсантъ

В согласовании митингов наведен правопорядок

Во вторник Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий из-за неопределенности форм и методов обеспечения порядка в заявках от организаторов.

Источник: Reuters

Жалобу в суд подал житель Иркутска Валерий Тетерин. Власти города вернули ему без рассмотрения уведомления о проведении оппозиционных мероприятий — митинга 9 сентября 2018 года и демонстрации 7 октября 2018 года. Чиновники сочли недостаточными предложенные организатором формы и методы обеспечения порядка. В заявках было указано, что участникам сообщат телефоны полиции и скорой помощи, также у организатора будет мобильный телефон для вызова помощи и аптечка. Региональные суды встали на сторону чиновников.

Господин Тетерин попросил КС выяснить, соответствуют ли Конституции п. 5 ч. 4 ст. 5 и п. 6 ч. 3 ст. 7 ФЗ «О митингах», обязывающие организаторов публичного мероприятия «обеспечивать в пределах своей компетенции» общественный порядок, безопасность и медпомощь. По его мнению, неопределенность в нормах позволяет чиновникам произвольно определять, вписывается ли уведомление в требования закона. В КС господин Тетерин и его адвокат Сергей Голубок заявили, что власти используют норму о мерах обеспечения порядка для блокировки протестов.

Судьи сочли, что нормы соответствуют Конституции РФ, а неправы иркутские власти, неверно толкующие статьи закона.

В КС подчеркнули, что основная ответственность за правопорядок лежит на органах власти или на их представителях, в том числе органах внутренних дел, и чиновники должны исключить попытки возложения этих обязательств на организаторов публичных мероприятий.

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Такой же позиции придерживается Европейский суд по правам человека, пояснили в суде. Судьи указали, что власти обязаны рассмотреть уведомление о проведении мероприятия, даже если их смущают указанные формы и методы обеспечения порядка. При наличии сомнений чиновники должны предложить организаторам свои варианты, как поправить заявку. Организаторы могут обжаловать решение, а суд должен рассмотреть жалобу до даты проведения мероприятия.

В своем постановлении КС стремился занять «серединную позицию», отметила «Ъ» Ольга Подоплелова, старший юрист Института права и публичной политики (некоммерческая организация, изучающая конституционные процессы в России). «С одной стороны, КС установил категорический запрет возлагать на организаторов функции поддержания общественного порядка и безопасности. Поэтому такие отказы, как в деле Валерия Тетерина, скорее всего, уйдут в прошлое», — говорит госпожа Подоплелова.

С другой стороны, указывает она, КС разрешил властям оценивать предлагаемые организатором меры поддержания общественного порядка.

«Во многих случаях, когда КС одобряет усмотрение властей по тому или иному вопросу, это приводит к произвольному правоприменению», — опасается юрист. Ольга Подоплелова также сомневается, что обращения в суды помогут решать конфликт с властями оперативно и эффективно. «Напомню, международные стандарты в сфере защиты свободы собраний предполагают, что единственная функция подачи уведомлений заключается в содействии органам публичной власти при выработке стратегии и тактики обеспечения безопасности мероприятия на этапе его планирования, — добавила она.— Власти не могут просить организаторов принимать на себя дополнительные обязанности по вопросу безопасности».

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что КС, вместо того чтобы признать норму противоречащей Конституции, «ограничился извлечением ее конституционно-правового смысла».

«В целом это означает, что после этого постановления не будет отказов в согласовании проведения публичных мероприятий по такому основанию», — пояснил господин Чиков. Он считает, что проблема блокирования протестов с помощью нормы о мерах обеспечения порядка решена настолько, насколько власти были к этому готовы. «Свое слово по вопросу еще может сказать ЕСПЧ, но уже не по этому делу», — сказал Павел Чиков.

Валерий Тетерин получил право на пересмотр решений региональных судов по его искам к администрации Иркутска. «Конечно, нельзя вернуть возможность провести митинг и демонстрацию. Но признание действий администрации незаконными позволяет гражданину требовать компенсацию за понесенный материальный и моральный ущерб», — сообщил «Ъ» адвокат заявителя Сергей Голубок.

Анастасия Курилова

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