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18 июня, источник: RNS

Против Порошенко завели очередное уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины завело новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

Источник: Reuters

«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и (спикера Рады Андрея) Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — говорится в сообщении.

В приложенном к сообщению заявлении Портнов пояснил, что коалиция «Европейская Украина» фактически перестала существовать в 2016 году из-за отсутствия необходимого большинства после выхода из нее партий «Батькивщина» и «Самопомощь», а также фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

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Петра Порошенко обвиняют в захвате власти

Однако, отметил Портнов, Порошенко предложил парламенту назначить премьер-министра и членов правительства, несмотря на отсутствие реальной коалиции. При этом, в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения.

Таким образом, в действиях Порошенко, Парубия, а также премьер-министра Владимира Гройсмана, по заявлению юриста, присутствует состав преступлений, предусмотренных статьей 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), статьей 364 («Злоупотребление властью и служебным положением»), ст. 366 («Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов») УК Украины.

Ранее Портнов уже выдвинул несколько исков против бывшего президента страны, обвиняя его в захвате государственной власти и неисполнении решений суда. В конце мая соответствующее дело было заведено ГБР против Порошенко, уточнял он.

21 мая ГБР завело первое уголовное дело о возможном факте госизмены первых лиц государства, включая Порошенко.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила против Порошенко еще одно дело, связанное с координацией преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины.

24 мая на Порошенко завели уголовное дело об отмывании $300 млн.

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