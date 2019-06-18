18 июня, источник: RNS
Против Порошенко завели очередное уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины завело новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в своем
«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и (спикера Рады Андрея) Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — говорится в сообщении.
В приложенном к сообщению заявлении Портнов пояснил, что коалиция «Европейская Украина» фактически перестала существовать в 2016 году
Однако, отметил Портнов, Порошенко предложил парламенту назначить
Таким образом, в действиях Порошенко, Парубия, а также
Ранее Портнов уже выдвинул несколько исков против бывшего президента страны, обвиняя его в захвате государственной власти и неисполнении решений суда. В конце мая соответствующее дело было заведено ГБР против Порошенко, уточнял он.
21 мая ГБР завело первое уголовное дело о возможном факте госизмены первых лиц государства, включая Порошенко.
22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила против Порошенко еще одно дело, связанное с координацией преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины.
24 мая на Порошенко завели уголовное дело об отмывании $300 млн.