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18 июня, источник: ТАСС

Борис Джонсон извинился за резкие высказывания в прошлом

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Великобритании и фаворит борьбы за пост премьер-министра страны Борис Джонсон заявил, что просит прощения у всех, кого могли задеть резкие высказывания, которые он делал в ходе своей долгой карьеры журналиста и политика.

Источник: AP 2019

Джонсон принес извинения в эфире первого телеканала Би-би-си, который во вторник показывал дебаты претендентов на пост лидера британской Консервативной партии, которому предстоит сменить Терезу Мэй в качестве главы правительства.

«Если я кого-то оскорбил за те 20 или 30 лет, что я занимаюсь журналистикой, а другие люди вырывают сказанное в моих статьях из контекста, раздувая скандалы, то я приношу извинения за причиненные оскорбления», — сказал он, отвечая на вопрос об исламофобии в британском обществе и последствиях неосторожных высказываний политиков о мусульманах.

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Джонсону часто ставят в вину слова из его статьи в The Daily Telegraph, где он прокомментировал введение в Дании запрета на одежду, закрывающую лицо. Джонсон осудил сам факт запрета, однако при этом заявил, что подобная одежда является символом угнетения женщин и делает их похожими на грабителей в масках или почтовые ящики с прорезью для писем.

В ходе теледискуссии Джонсон также ответил на упрек в том, что он существенно ухудшил положение британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф, осужденной в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти.

Еще будучи главой МИД, во время выступления в парламенте он заявил, что Загари-Рэтклифф, находясь в Иране, «просто учила людей журналистике». Через некоторое время после этих слов британку, которая уже отбывала тюремный срок, вызвали в суд и обвинили в распространении антиправительственной пропаганды. Муж заключенной, Ричард Рэтклифф, и ее работодатель, фонд Thomson Reuters, заявили, что слова главы МИД не имеют ничего общего с действительностью, и что Назанин находилась в Иране с частной поездкой.

«Я не думаю, что в сложившихся обстоятельствах сказанное как-то изменило ситуацию», — отметил Джонсон и добавил, что проблемы Загари-Рэтклифф создал «иранский режим», а не британский МИД, пытающийся «решить этот и другие консульские вопросы исключительной сложности».

Во вторник Джонсон увеличил свой отрыв от других претендентов на премьерское кресло, заручившись поддержкой 126 из 313 депутатов в ходе внутрипартийного голосования. Нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант, занявший второе место после Джонсона по уровню поддержки, получил 46 голосов. 24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии — и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС.

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