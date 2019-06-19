США назвали условие применения силы против Ирана

Об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва, комментируя рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана после инцидента в Оманском заливе.
«Мне кажется, есть роль вооруженных сил в защите [принципа] свободы мореплавания. Вопрос будет заключаться в том, в какой степени международное сообщество поддержит эту роль. Я не говорю, что у нас (США — прим. ТАСС) нет существенной роли в этом пространстве. Тем не менее потребуется международный консенсус перед тем, как будет применена сила. С одной конкретной оговоркой: если иранцы поставят под удар граждан, средства или вооруженные силы США, то мы оставляем за собой право ответить с применением военных действий. И им (иранцам — прим. ТАСС) необходимо это знать, это должно быть совершенно ясно», — сказал военачальник.
На его взгляд, Иран в настоящее время ошибочно считает, что США оставят без ответа возможные действия Тегерана, направленные против Вашингтона. «Иранцы полагают, что мы не ответим. <…> Наш (американский — прим. ТАСС) послужной список в регионе включает то, что мы [в прошлом] угрожали отвечать и не отвечали, это является справедливой оценкой», — заявил Селва.
«Со стороны иранцев, — предупредил он, — было бы просчетом думать, что эта ситуация будет сохраняться». В связи с этим Вашингтон через Ирак, Швейцарию, которая представляет в Тегеране интересы США, а также посредством публичных заявлений сигнализирует Ирану о недопустимости каких бы то ни было вылазок против американских сил на Ближнем Востоке, подчеркнул замглавы КНШ. Согласно изложенной им информации, такие сигналы передаются в том числе Корпусу стражей исламской революции (элитным частям ВС Ирана). Более подробно на этот счет Селва говорить отказался.
Обвинения в адрес Тегерана
При этом генерал вслед за другими должностными лицами США обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе, произошедшее неделю назад. «Улики указывают на Иран. Единственным злоумышленником в регионе, у которого есть мотив, является Иран», — утверждал американский военачальник.
По его словам, атаки на танкеры были совершены лицами, получившими военную подготовку. «Как военный могу сказать, что подобраться к борту идущего судна под покровом темноты, чтобы прикрепить [магнитную] мину, — это не мелкие усилия. Это не было сделано какой-то неподготовленной <…> группой лиц. Это было сделано силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми», — заявил замглавы КНШ.
«Тот факт, что они (иранские военные моряки — прим. ТАСС) смогли быстро и безопасно снять [предполагаемую магнитную] мину с борта судна, указывает, что она была их конструкции, что они ее поставили и [затем] сняли, чтобы она не стала свидетельством совершения ими атаки», — убежден Селва.
В связи с этим он категорически отверг предположение, что вылазки могли быть совершены без приказа свыше. «Мне сложно поверить [в это] <…>», — отметил генерал.
Инцидент в Оманском заливе
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после нападения с предположительным применением магнитных мин или иных боеприпасов произошли взрывы и пожары. Точные причины ЧП устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous («Кокука карейджес») взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge («Бэйнбридж»), а команду норвежского танкера Front Altair («Фронт Альтаир»), в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.
В связи с ростом напряженности из-за инцидента Пентагон объявил в понедельник о переброске на Ближний Восток еще 1 тыс. военнослужащих США. Ранее ВС США перебросили в зону Персидского залива авианосную ударную группу и другие дополнительные силы и средства.