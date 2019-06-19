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04:28 (мск), источник: ТАСС

Трамп объявил о начале избирательной кампании перед выборами 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.

Источник: AFP 2019

Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы.

«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок», — сказал Трамп. Говоря о своих политических оппонентах, он подчеркнул: «Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября и голосуйте, голосуйте, голосуйте».

«Один раз мы это сделали, и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца», — добавил он.

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