Госдума обеспокоена применением закона «о неуважении к власти»

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды, — сказал господин Левин, комментируя новость о том, что правозащитники запустили проект по мониторингу необоснованного преследования граждан за публикации в сети.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе».
К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить.
Леонид Левинпредседатель комитета Госдумы по информационной политике
По словам господина Левина, законодателям непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». «Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем, — подчеркнул господин Левин.— Поэтому мы будем внимательно изучать правоприменительную практику».
Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Наказание за нарушение записано в ч. 3 ст. 20.1 КоАП — до 300 тыс. руб. штрафа или до 15 суток ареста. За прошедшие три месяца СМИ сообщали о нескольких крупных штрафах за надписи, содержащие нецензурную брань в адрес президента Путина.