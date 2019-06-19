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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума обеспокоена применением закона «о неуважении к власти»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в беседе с «Ъ» рассказал, что депутатов беспокоит правоприменение закона о «явном неуважении» к власти.

Источник: Агентство «Москва»

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды, — сказал господин Левин, комментируя новость о том, что правозащитники запустили проект по мониторингу необоснованного преследования граждан за публикации в сети.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе».

К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить.
Леонид Левин
председатель комитета Госдумы по информационной политике
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По словам господина Левина, законодателям непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». «Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем, — подчеркнул господин Левин.— Поэтому мы будем внимательно изучать правоприменительную практику».

Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Наказание за нарушение записано в ч. 3 ст. 20.1 КоАП — до 300 тыс. руб. штрафа или до 15 суток ареста. За прошедшие три месяца СМИ сообщали о нескольких крупных штрафах за надписи, содержащие нецензурную брань в адрес президента Путина.

Александр Черных

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