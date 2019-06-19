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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Исламисты выходят на фондовый рынок

Совбез России предупредил о наступлении «эры технологического и цифрового терроризма».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Количество террористических атак в мире в прошлом году по сравнению с 2017 годом уменьшилось более чем на треть, а число жертв — на четверть. Эту статистику обнародовал в среду заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. При этом он дал понять, что расслабляться не стоит: основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, но теперь исламисты все больше нацеливаются и на страны Запада. Кроме того, потеряв старые источники финансирования, они активно ищут новые, например, через контролируемые ими фирмы «занимаются спекуляциями на фондовых биржах».

Юрий Коков в среду утром завершил обсуждение первого вопроса повестки встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Уфе с участием делегаций из 119 стран.

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В своем докладе господин Коков отметил, что в настоящее время в мире есть сотни террористических группировок. В основном они действуют в тех же регионах, что и раньше, — на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Между тем, добавил он, «если раньше игиловцы (члены запрещенной в РФ группировки ''Исламское государство''; ИГ.— “Ъ”) призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания».

То, что к этому призыву прислушиваются, доказывает число терактов в странах Европы — в нынешнем году они, как было отмечено в докладе, уже произошли в Нидерландах, Норвегии, Испании и Франции.

Не меньшую угрозу, как отметил Юрий Коков, представляет ответная реакция со стороны ультраправых радикалов.

В качестве примера он привел произошедший 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, в ходе которого был убит 51 человек. Террористом был 29-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. «Нельзя сбрасывать со счетов угрозы, исходящие от экстремистов различных мастей. Волна экстремизма и терроризма не должна захлестнуть цивилизованное сообщество», — заявил представитель Совбеза.

Юрий Коков отметил, что террористы постоянно приспосабливаются к новым условиям.

Например, используют 3d-принтеры для изготовления огнестрельного оружия, которое невозможно обнаружить металлодетектором.

Кроме того, среди нововведений — «несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов», а также все более частые «попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов».

В Совбезе РФ отмечают: несмотря на все усилия международного сообщества, полностью остановить финансирование террористов не удается.

По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до 300 млн долларов.
Юрий Коков
заместитель секретаря Совета безопасности РФ

«Наряду с этим террористы продолжают искать новые источники финансирования. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран», — заявил Юрий Коков.

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Впрочем, есть и что-то неизменное: по-прежнему серьезной опорой террористических организаций остается транснациональная организованная преступность. При этом, как отмечают в Совбезе, «особое значение в финансировании терроризма приобретают доходы от незаконного оборота оружия, нелегального производства и продажи наркотических средств». «Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них в последнее время стала транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана», — добавил Юрий Коков.

Как обычно в подобных выступлениях, представитель Совбеза не обошел стороной и угрозу со стороны новых информационно-коммуникационных технологий. «Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня, по экспертным оценкам, насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов, — заявил он и сделал вывод:

«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения».

Отметим, что со схожими заявлениями в ходе пленарной сессии выступали многие участники — в основном из стран Африки, Азии и Латинской Америки. Во второй половине дня на конференции будет обсуждаться вопрос «чрезвычайного гуманитарного реагирования» на кризисы, а завтра делегаты примут участие в круглых столах — о проблемах информационного пространства и о противодействии террористам-одиночкам.

Павел Тарасенко, Уфа

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