11:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Исламисты выходят на фондовый рынок
Совбез России предупредил о наступлении «эры технологического и цифрового терроризма».
Количество террористических атак в мире в прошлом году по сравнению с 2017 годом уменьшилось более чем на треть, а число жертв — на четверть. Эту статистику обнародовал в среду заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. При этом он дал понять, что расслабляться не стоит: основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африка, Южная и
Юрий Коков в среду утром завершил обсуждение первого вопроса повестки встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Уфе с участием делегаций из 119 стран.
В своем докладе господин Коков отметил, что в настоящее время в мире есть сотни террористических группировок. В основном они действуют в тех же регионах, что и раньше, — на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Между тем, добавил он, «если раньше игиловцы (члены запрещенной в РФ группировки ''Исламское государство''; ИГ.— “Ъ”) призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания».
То, что к этому призыву прислушиваются, доказывает число терактов в странах Европы — в нынешнем году они, как было отмечено в докладе, уже произошли в Нидерландах, Норвегии, Испании и Франции.
В качестве примера он привел произошедший 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, в ходе которого был убит 51 человек. Террористом был 29-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. «Нельзя сбрасывать со счетов угрозы, исходящие от экстремистов различных мастей. Волна экстремизма и терроризма не должна захлестнуть цивилизованное сообщество», — заявил представитель Совбеза.
Юрий Коков отметил, что террористы постоянно приспосабливаются к новым условиям.
Кроме того, среди нововведений — «несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов», а также все более частые «попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением
В Совбезе РФ отмечают: несмотря на все усилия международного сообщества, полностью остановить финансирование террористов не удается.
По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до 300 млн долларов.
«Наряду с этим террористы продолжают искать новые источники финансирования. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран», — заявил Юрий Коков.
Впрочем, есть и
Как обычно в подобных выступлениях, представитель Совбеза не обошел стороной и угрозу со стороны новых
«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения».
Отметим, что со схожими заявлениями в ходе пленарной сессии выступали многие участники — в основном из стран Африки, Азии и Латинской Америки. Во второй половине дня на конференции будет обсуждаться вопрос «чрезвычайного гуманитарного реагирования» на кризисы, а завтра делегаты примут участие в круглых столах — о проблемах информационного пространства и о противодействии
Павел Тарасенко, Уфа