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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опровергло данные СМИ об изменении порядка присвоении званий

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство обороны опровергло информацию СМИ о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант», подчеркнув, что подобных предложений не было.

Источник: РИА Новости

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в сообщении.

В МО РФ напомнили, что порядок присвоения очередного воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы: военнослужащий, чтобы стать старшим лейтенантом, должен три года отслужить лейтенантом.

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Подчеркивается, что для военнослужащих, очно проучившихся пять и более лет в военно-учебных заведениях, срок военной службы в воинском звании «лейтенант» — два года.

Отмечается, что абсолютное большинство высших учебных заведений МО РФ готовит выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением, они имеют статус военнослужащего, поэтому получают воинское звание «старший лейтенант» через два года после его окончания.

В свою очередь, студенты, окончившие военные учебные центры при гражданских вузах, приобретают статус военнослужащего только после окончании учебного заведения и присвоения первого воинского звания «лейтенант». Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант» составляет три года.

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