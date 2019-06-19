Минобороны опровергло данные СМИ об изменении порядка присвоении званий

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в сообщении.
В МО РФ напомнили, что порядок присвоения очередного воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы: военнослужащий, чтобы стать старшим лейтенантом, должен три года отслужить лейтенантом.
Подчеркивается, что для военнослужащих, очно проучившихся пять и более лет в военно-учебных заведениях, срок военной службы в воинском звании «лейтенант» — два года.
Отмечается, что абсолютное большинство высших учебных заведений МО РФ готовит выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением, они имеют статус военнослужащего, поэтому получают воинское звание «старший лейтенант» через два года после его окончания.
В свою очередь, студенты, окончившие военные учебные центры при гражданских вузах, приобретают статус военнослужащего только после окончании учебного заведения и присвоения первого воинского звания «лейтенант». Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант» составляет три года.