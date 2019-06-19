Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых

Нам назвали имена четырех человек, троих россиян и одного украинца, это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко.
Зилена Фредериксродственница одной из жертв катастрофы
Фредерикс уточнила, что начало судебного процесса запланировано на 9 марта следующего года, а следствие назовет «больше имен», при этом количество не уточняется.
В ССГ подтвердили эту информацию, добавив, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения, связанные с доставкой в Донбасс установки «Бук».
Там также сообщили, что выдадут международные ордеры на арест Гиркина, Пулатова, Дубинского и Харченко.
В России выводы ССГ называли голословными.
Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Однако эта информация была следователями проигнорирована.
Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.