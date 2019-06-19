В ДНР отвергли причастность людей из списка Bellingcat к гибели малайзийского Boeing

«В этом списке (из расследования Bellingcat — ИФ) перечислены фамилии людей, которые в разное время имели отношение к обороне Донбасса, но не были одномоментно связаны между собой, отвечали за разные участки работы и даже географически находились в разных местах. Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли», — заявил «Интерфаксу» донецкий политик Андрей Пургин, возглавлявший в 2014 году Народный совет ДНР, а также являвшийся первым вице-премьером самопровозглашенной республики.
По его словам, упомянутый в списке Сергей Дубинский отвечал за обеспечение внутренней безопасности и контрразведку, но никакого отношения к фронту в тот момент не имел и там не находился.
Пургин сообщил, что на вооружении ополченцев не было и нет зенитных ракетных комплексов «Бук», а получить такой комплекс по заказу из сопредельного государства невозможно. «В Донецке просто нет специалистов, которые могут такими системами управлять», — сказал Пургин.
Исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, причастны к гибели Boeing 777 в небе над Украиной в 2014 году. В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа «прослушек», обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.
«Boeing 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Накануне в совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая Boeing четыре года назад, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, дислоцирующейся в районе Курска.
В Минобороны РФ ранее заявили, что российские военные не причастны к крушению Boeing. «Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — заявило военное ведомство РФ.
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