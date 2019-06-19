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17:45 (мск), источник: Интерфакс

Фигурирующие в «деле МН17» Гиркин и Дубинский отказались давать показания

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил «Интерфаксу», что не собирается давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 в Донбассе пять лет назад.

Источник: РИА "Новости"
Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем.
Игорь Гиркин

Между тем «Интерфаксу» рассказали в окружении экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, также фигурирующего в деле, что он тоже не собирается давать показаний, «потому что не о чем».

«Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к “Боингу” он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», — сказал его представитель.

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по делу о крушении Boeing-777 рейса МН17 «Малазийских авиалиний» в Донбассе в отношении Гиркина (Стрелкова), Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Как сообщила нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники, процесс начнется 9 марта 2020 года.

Между тем Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Олену Зеркаль сообщила, что «количество причастных (к крушению рейса МН17) может быть больше».

Дело МН17

«Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук».

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В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету «Малазийских авиалиний», могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

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