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16:27 (мск), источник: Ведомости

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует скрупулезной работы исполнительной, законодательной и региональной власти без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе, заявил премьер Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе.
Дмитрий Медведев

Премьер напомнил, что основные параметры развития России на несколько лет вперед задаются национальными целями.

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что бедность в России «стала позором». По его словам, «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей. «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала», — говорил Кудрин. Он привел данные, согласно которым сейчас около 12,5 млн человек находятся за чертой бедности.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее признал существование в России проблемы снижения доходов населения. Однако, по его словам, неправильно оценивать эту проблему гипертрофированно.

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