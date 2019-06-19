Следствие по крушению MH17 допустило, что самолет был сбит по ошибке

Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17.
19 июня Совместная следственная группа назвала Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в крушении Boeing-777. Следователи заявили, что начинают уголовное преследование этих четырех подозреваемых, против названных лиц будут выдвинуты обвинения.
Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года, сообщила в среду Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на родственников жертв авиакатастрофы.
«Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан», — сказал главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке на брифинге в среду. Он отметил, что следствие все же попросит РФ выдать подозреваемых. Также Вестербеке призвал Москву сотрудничать со следствием.
При этом прокурор заявил, что Нидерланды направят запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых. Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.
13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук».
В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету «Малазийских авиалиний», могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.
В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.
В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.
В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств.
Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.
В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.