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17:56 (мск), источник: Интерфакс

Следствие по крушению MH17 допустило, что самолет был сбит по ошибке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Представители Совместной следственной группы, рассматривающие дело о крушении самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе высказали предположение, что этот лайнер мог быть сбит по ошибке.

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Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17.
представитель ССГ

19 июня Совместная следственная группа назвала Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в крушении Boeing-777. Следователи заявили, что начинают уголовное преследование этих четырех подозреваемых, против названных лиц будут выдвинуты обвинения.

Источник: РИА "Новости"
Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года, сообщила в среду Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на родственников жертв авиакатастрофы.
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«Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан», — сказал главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке на брифинге в среду. Он отметил, что следствие все же попросит РФ выдать подозреваемых. Также Вестербеке призвал Москву сотрудничать со следствием.

При этом прокурор заявил, что Нидерланды направят запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых. Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.

Дело сбитого «Боинга»

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук».

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету «Малазийских авиалиний», могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

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В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств.

Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.

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