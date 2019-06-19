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17:39 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

19 июня Совместная следственная группа (ССГ, в нее входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

Следственная группа также выдала международные ордера на их арест.

Что грозит подозреваемым

Россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко названы в числе подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Такие выводы представила Совместная следственная группа.

На их арест выданы международные ордера.

Международные следователи обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых.

Отмечается, что следователи не намерены добиваться их экстрадиции, поскольку законы РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых.

Как отреагировали в России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что следственная группа окончательно дискредитировала себя.

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Как считает депутат, «расследование опирается на сомнительные публикации в социальных сетях». По его мнению, нет «ни одного доказательства или факта». Он также указал на отсустствие расшифровки «черных ящиков».

Как отреагировали на Украине

В свою очередь Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем гражданам РФ в связи с причастностью к катастрофе.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины.

Кто занимается судебным процессом

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, решили, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам.

Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе Schiphol в городе Бадхуведорп.

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