01:02 (мск), источник: РИА Новости
Порошенко представил новый «спецназ» против России
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity — политический спецназ, способный защитить наше государство!» — написал Порошенко в Twitter.
«Сейчас пытаются армии нанести удар в спину, отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь», — заявил он.
Порошенко также добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы «не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО».