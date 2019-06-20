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01:02 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко представил новый «спецназ» против России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом, который «не позволит вернуться в сторону России».

Источник: Reuters

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity — политический спецназ, способный защитить наше государство!» — написал Порошенко в Twitter.

По словам бывшего президента страны, фундамент украинской государственности заключается в армии, языке и вере.

«Сейчас пытаются армии нанести удар в спину, отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь», — заявил он.

Порошенко также добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы «не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО».

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