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03:20 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Прямая линия пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по смс.

Согласно исследованию, внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца прямой линии намерены 29% россиян. Еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.

Не будут следить за прямой линией 10% опрошенных.

Еще не решили, следить ли за программой, 1% респондентов, а 13% не ответили на этот вопрос.

Подавляющему большинству (77%) опрошенных интересно послушать выступление президента и его ответы на вопросы. Скорее не интересно — 22%, а 1% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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