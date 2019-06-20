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05:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп подтвердил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2019

Главы государств встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет 28—29 июня в Японии. Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией.

Американский лидер добавил, что хочет улучшить взаимодействие с Китаем. В рамках саммита Трамп запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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