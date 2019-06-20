05:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп подтвердил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Главы государств встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет
Американский лидер добавил, что хочет улучшить взаимодействие с Китаем. В рамках саммита Трамп запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.