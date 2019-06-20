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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер-министр Малайзии назвал расследование по «Боингу» политизированным

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство результатами расследования Совместной следственной группы (ССГ) о крушении «Боинга» MH17. Об этом сообщает газета Star.

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«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — сказал Мохамад. Он отметил, что следователи еще до изучения материалов заявляли о вине России. Премьер также заявил, что хочет ознакомиться с доказательствами, а пока вместо них «только слухи».

19 июня Совместная следственная группа объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

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Гиркин занимал пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и Халиф. Считается, что в подчинении последнего находился Харченко с позывным Крот.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

22 июля 2014 году Совбез ООН принял резолюцию 2166, которая предусматривает прекращение боевых действий в районе, прилегающем к месту авиакатастрофы. Кроме того, согласно параграфу 13 генсек ООН обязан предоставлять отчеты в Совет Безопасности о прогрессе в расследовании.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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