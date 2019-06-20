Путин объяснил падение доходов россиян

«У нас произошел малоприятный элемент в экономике и социальной сфере», — сказал он. По его словам, несколько лет назад доходы россиян стали сокращаться. «Самый большой спад зафиксирован был в 2016 г.», — добавил Путин. Теперь же доходы начали расти. Однако, по его словам, россияне все равно продолжают брать кредиты до зарплаты под высокий процент. «Граждане берут кредиты, платят, уходят в минус», — отметил Путин. Президент призвал Центробанк России обратить внимание на риски при кредитовании населения. «Не надо раздувать пузыри», — заявил Путин.
По его словам, сейчас средняя номинальная зарплата в России составляет около 44 — 45 000 руб. В 2017 г. этот показатель был на уровне 33 200 руб. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 000 руб.», — уточнил он.
В апреле Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале этого года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что при этом реальные заработные платы россиян в отчетном периоде выросли на 1,3%. «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы… тянут показатель реальных доходов вниз», — пояснил он.