16:18 (мск), источник: Известия
«Конечная цель — поставить экономику на новые рельсы»
Самые яркие цитаты «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Более 1,5 млн обращений поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, которая проходит в четверг, 20 июня. За прямым эфиром собираются следить 75% опрошенных социологами россиян. Главные тезисы 17-й «прямой линии» — в материале портала «Известия».
«Нацпроекты — то, вокруг чего строится вся наша работа. Точнее, строится она вокруг человека, но чтобы добиться максимального результата, мы организовали работу в рамках национальных проектов. Конечная цель — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее технологичной, повысить производительность труда, и на этой базе повысить уровень жизнь наших граждан».
Мы видим, что инфляция
сейчас-такипошла на убыль, и доходы понемногу начали расти. Пока то, на что мы рассчитывали, действительно происходит.
«Можно было бы не концентрировать усилия, финансовые и административные, на конкретных направлениях, а жить на волнах, реагируя на проблемы сегодняшнего дня. А можно построить работу
Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться и на доходах граждан.
«В МЧС действительно сложилась, прямо скажем, не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди, которые служат в погонах, и они получают больше, чем гражданский персонал (который может получать по 13−16 тыс. — “Известия”). Но мы в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много говорили, решение принято».
В этом году МЧС получит 4,3 млрд рублей, что позволит довести зарплату гражданским специалистам до 23 тыс. в месяц. В следующем году МЧС также получит на эти цели два транша по 4 млрд рублей, то есть 8 млрд рублей в совокупности.
«Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему, как одну из самых важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками — не только санкциями, но и ситуацией на рынке, связанной с падением цен на нефть… Поэтому и произошел такой малоприятный элемент в экономике и социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас начали потихоньку восстанавливаться».
«Реально располагаемые доходы состоят из многих показателей — расходов и доходов. Один из показателей расходов — это выплаты по кредитам».
И банки выделяют их под залог в 40% заработной платы — ЦБ должен обратить на это внимание. Граждане берут кредиты, потом платят и уходят в минус, что влияет на реальные доходы населения.
«Что касается зарплат, вот что там происходит. В номинальном выражении в 2017 году начисленная зарплата составляла 33,2 тыс. рублей, в этом году — уже почти 44 тыс. По данным последнего месяца, 45 тыс. Я сразу хочу оговориться — чтобы люди на меня не сердились за то, что у них нет таких зарплат. Я говорю о средних цифрах. Мне приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница по сферам и регионам».
«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — один из приоритетов государства. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05%. Также с апреля этого года мы повысили государственные и социальные пенсии, с сентября мы повысим военные пенсии на 4,3%. В общем, мы видим эту проблему, двигаемся в этом направлении и будем ее решать».
«Генеральный способ решения проблем — это не вливание из экономики туда или сюда, а повышение производительности труда и на этой базе уже обеспечение роста уровни жизни граждан. Все остальное — это частности».
«Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь в виду, что несмотря на проблемы — а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая касается людей, в принципе отрасль развивается».
Какие основные вопросы, которые мы должны решать: 1) это доступность первичного звена здравоохранения; 2) это специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям; 3) это лекарственное обеспечение.
«В некоторых регионах, 16−18 [субъектах], мы наблюдаем значительное сокращение амбулаторной сети, это в том числе и благополучные регионы, которыми руководят опытные чиновники. Например, в Краснодарском крае сокращение первичного звена — на 25%, в Чечне значительное сокращение».
«ФАПы очень важны и безусловно должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется строительство 390 пунктов и капитальный ремонт 1,2 тыс. имеющихся. Кроме того, в малых населенных пунктах развивается мобильная медпомощь. Плюс, коненчно, здесь надо развивать систему докторов и фельдшеров на селе».
«В этой (медицинской — “Известия”) сфере до сих пор существует дефицит кадров. И тут одна из ключевых задач — повышение заработной платы. При этом в целом по стране зарплаты у врачей растут. Но это в целом, в Москве, Петербурге, а есть регионы, в которых они очень маленькие. Это надо выравнивать».
«Этой проблемой мы начали заниматься только несколько лет назад. Толчком, кстати, была одна из “Прямых линий”. Вот с этого момента в регионах и в правительстве об этом начали говорить, это сделали предметом обсуждения на всех уровнях, но выяснилось, что бытовые отходы мы накапливали десятилетиями и никто этим никогда не занимался. Мы ежегодно генерируем 70 млн тонн отходов, промышленной переработкой которых никто не занимался. Это усугубляется тем, что наше общество превратилось в значительной степени в общество потребления. Так что для нас это большая проблема и мы будем этим заниматься».
Растут тарифы — отчасти это неизбежно. Потому что нужно иметь первичные деньги, чтобы наладить систему работу. Но люди должны видеть результаты. И люди должны почувствовать их сейчас.
«Я не могу не согласиться с Романом (автором вопроса о росте тарифов — “Известия”), что это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Так не должно быть. Хотя есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Раньше никто не считал, сколько стоит вывозить мусор. Никто не хочет свалки около дома, значит, нужно вывозить мусор подальше, а это тоже деньги. Самое важное, чтобы нашелся в конце концов “хозяин” — либо УК, либо региональный оператор».
«Есть такой поручение — для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна появиться льготная ипотека в объеме 6%. Можно ли меньше? Можно — на Дальнем Востоке уже есть 5%».
«Людям трудно решить проблему с банками, на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выданы раньше. Это реальная ошибка правительства России, ответственных структур… Минфин не выделил достаточно средств на компенсацию банкам. В принципе эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы».
«Мы ни с кем не ругались, и желания у нас такого нет ни с кем ругаться. На счет того, что это даст (если предположить, что Россия выполнила все требования Запада — “Известия”)».
По экспертным данным,
из-завсех этих рестрикций и санкций с 2014 года Россия недополучила около 50 млрд. ЕС потерял 240 млрд долларов, США — 17 млрд, Япония — 27 млрд. Это же все отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют рынок в наших странах.
«Кое-что мы и получили. Мы должны были и сделали это — включили мозги, что нам делать с высокотехнологичными отраслями экономики. Программа импортозамещения — 667 млрд рублей».
«Совсем недавно мы ввели новую меру поддержки: мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый (раньше таких выплат для первого ребенка не предусматривалось — “Известия”) и второй ребенок. Причем в некоторых случаях выплата достаточно существенная — она соответствует прожиточному минимуму ребенка в каждом регионе».
В среднем это 10,5 — 11 тыс. рублей. Это то, что семьи получают на первого ребенка, если на работающего взрослого в семье приходится доход в полтора прожиточных минимума, который в стране приравнен к МРОТ и составляет в среднем 11,280 рублей.
«Сейчас мы приняли решение расширить количество семей, которые получают эту поддержку. С января мы распространим ее на те семьи, где доход составляет не полтора, а два прожиточных минимума на взрослого человека — это около 45 тыс. рублей. На мой взгляд, это неплохая поддержка».
«Теперь по поводу выплат в 50 рублей (о которых неоднократно сообщали молодые мамы — “Известия”). Многие говорят — это несерьезно, давайте освободим от этого бюджет. Но дело в том, что это не бюджет. В 1990-е годы был подписан указ президента, эти 50 рублей заставили выплачивать работодателей. Время было такое, тяжелое. Эта мера и тогда мало что значила, а сейчас вообще ничего не значит. Но мы нашли решение — мы будем выплачивать деньги нуждающимся. Тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только вопрос — каким семьям, с каким доходом, в полтора или два прожиточных минимума на человека. Мы можем сделать это сейчас, все вместе. Я считаю, что мы должны распространить это на все семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на работающего взрослого».
Я считаю, что называть «бандитами» (реплика из вопроса одного из пользователей — «Известия») людей, которые готовы брать на себя ответственность, в том числе, и за непопулярные решения, неправильно.
«Проблема возникла не в связи с изменениями в области жилищного строительства. До сегодняшнего дня она должны была решаться — в целом по стране она решалась именно так — когда привлекались напрямую деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы строительства социальной инфраструктуры, в том числе школы, больниц и детсады».
«Проблема, к сожалению, будет более острой — говорю об этом, чтобы обратить внимание правительства и глав регионов. Мы переходим на новые формы жилищного строительства с тем, что мы снимаем риски с граждан и перекладываем эту нагрузку, эти риски, на плечи финансовых организаций. Но если раньше дольщики платили за это (социальную инфраструктуру — “Известия”), то теперь по закону ее должно возводить государство. По закону да, но у местных властей пока нет источника (из которого можно было бы взять средства — “Известия”). И наша задача сейчас — выработать систему, которая бы это обеспечила».
«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. То, что я вам говорю (в ответ на вопросы пользователей — “Известия”), я говорю с болью в сердце. Но мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Я хочу, чтобы доходы рядовых работников повышались. В чем может быть “засада”, если мы сейчас понизим уровень оплаты министров? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они разбегутся по частным конторам. Но с чем я согласен — разница не должна быть колоссальной».
«Виктор Владимирович (Медведчук — глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», участвующий в урегулировании ситуации в Донбассе — «Известия») очень близко принимает эти проблемы. Недавно он ставил вопрос об освобождении задержанных моряков.
«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде чем решать их, мы должны подумать, как будет решены вопросы судьба тех людей, кто нам небезразличен. В том числе граждан России, которые находятся в таком же положении на Украине».
«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы об этом не знали. Всё время встает альтернатива, меня спрашивают — может мы это прикроем? У меня на это всегда один ответ — нет. Мы должны всегда доводить расследование до конца, и это надо делать гласно».
«Мы должны учитывать особенности нашей страны. Что будет, если без подготовки взять и разрешить беспилотный аппарат, который может доставлять почту?».
Те, у кого будут деньги, будут им пользоваться, а остальные буду ждать, когда им
что-тоупадет на голову. Поэтому для всего требуется подготовка. Но темпы должны быть другими, я согласен. Они должны быть прорывными.
«Дело не в границах терпения, а дело в том, что нужно добиться результата. Самое простое в моем положении — махать шашкой, увольнять, выгонять, строгие выговоры выносить и так далее. Это тоже нужно, но если
«Так и хочется сказать, что от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают отсиживаются за бугром, а наши партнеры не спешат никого выдавать. Но вы правы в чем — нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических преступлений. Вы, наверное, слышали, об этом же я говорил, в том числе, и в своем послании Федеральному собранию. Залог, наряду с домашним арестом и другими мерами, нужно использовать шире, я согласен. Но полностью исключать арест нельзя. Во всем должна быть мера».
«Я уже говорил и неоднократно, когда мне впервые Борис Николаевич [Ельцин] предложил [стать и.о президента], я сказал, что не готов и не представляю себе такой судьбы. Но потом же я согласился».
«Действительно, страна находилась в очень сложной ситуации. И если бы террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, возникли бы системные проблемы на Северном Кавказе и в том числе в Поволжье, нужно отдавать себе в этом отчет».
«У нас действительно за нарушения в сфере наркотиков очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего количества тюремного населения, 26% сидельцев — как раз по статьям о незаконном обороте наркотиков».
Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для народа очень велика. Если человек хранит, перевозит, распространяет даже небольшие дозы — он должен нести за это ответственность.
Другое дело, что нужно наладить контроль за правоохранительными органами, чтобы не было таких ненормальных ситуацией, как с задержанным журналистом [Иваном Голуновым]".
«В этом законе речь не идет о критике власти — наоборот, она должна быть свободной, люди должны иметь право обращать внимание на проблемы. Он направлен на другое — на борьбу с оскорблениями символов государства. Такие факты имеют факты быть, и мы не можем не обращать на них внимание. При этом это не
«Большинство серверов находится за границей. Если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться или на их работу будут влиять, мы в любом случае должны обеспечить бесперебойное функционирование Рунета… Этот закон обеспечивает суверенность нашего интернета и возможность в нем работать».
«Сейчас есть нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, по упрощенной форме получать российское гражданство. Надо посмотреть, как это работает на практике, я уже знаю, что есть определенные проблемы. Например, от людей требуют принести бумажки, которые они, находясь на территории России, просто не могут достать. Надо посмотреть, какие изменения нужно внести в нормативную базу, чтобы эти правила работали на деле. В любом случае, мы будем стремиться к тому, чтобы либерализировать этот процесс».
Талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве,
где-тов 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. То, что мы видим сейчас — это не смешно. Это не комедия, это трагедия.
«Если уж он стал главой государства, нужно эти проблемы (на
«Шаг навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны политического руководства [Украины]».
«На сегодняшний день у нас не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан много лет назад, о создании Союзного государства. Это не единое государство, хотя там есть много похожих элементов — например, общий парламент.
«Диалог всегда хорош и всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к нему настолько, насколько готовы наши партнеры. (…) Но существует масса других ограничений, тем более что сейчас американский глава государства будет оглядываться на мнение американских избирателей, а представители американского истеблишмента преследуют свои интересы, пытаясь выловить
Так что не думаю, что сейчас отношения России и Америки буду складываться легко.
«Что касается санкций — на мой взгляд, это большая ошибка США. Надеюсь,
«Вообще не грех вспомнить, чему нас древние учили: хочешь мира, готовься к войне. Есть и другое выражение — кто не хочет кормить свою армию, будет кормить другую. Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас значительно опережают США, на втором месте — КНР. Дальше идут, представьте себе — Саудовская Авария, она обгоняет по расходам в абсолютных величинах, Великобритания, Франция и Япония. И только на седьмом месте Россия. Но что самое любопытное — мы, наверное, единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы».
Это
какое-токоммерческое предприятие — нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о тех или иных насущных проблемах.
«Одна из проблем, которую мы вместе должны решать с партнерами, это вопросы, связанными с политическим урегулированием. Может ли быть решено — я считаю, что может, при доброй воле всех вовлеченных стран».
«Это было бы катастрофой для региона, потому что привело бы к всплеску насилия и, скорее всего, к потоку беженцев. Но и для тех, кто предпринял бы такую попытку (развязать войну — “Известия”), это тоже создало бы серьезную проблему, потому что последствия очень сложно просчитать. Иран — шиитская страна, даже в исламском мире считается, что это люди, способные на крайности, если это нужно для самозащиты, защиты собственной страны. И во что могут вылиться эти крайности, никто не знает. Так что лучше не начинать».
При этом Иран полностью соблюдает свои обязательства в рамках ядерного соглашения, поэтому применение санкций мы считаем необоснованным.
«Если они касаются судеб конкретных людей, я не считаю их мелкими вопросами».
Екатерина Кориненко, Евгения Приемская