18:05 (мск), источник: Ведомости
Путин ответил на вопрос о «банде патриотов» из «Единой России»
Президент похвалил их за готовность брать на себя ответственность за непопулярные решения.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии сам выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
«Среди вопросов, которые я увидел, есть достаточно острый: “Куда ведет нас “банда патриотов” из “Единой России”?”. Я считаю, что, когда люди берут на себя ответственность, в том числе и за принятие непопулярных решений, чрезвычайно нужных стране, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью жизни, целью политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — заявил президент.
По его мнению, руководители государства в 1990-е гг. поставили Россию на порог утраты суверенитета.
Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х гг., но отмечу, что за то время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку и развалили Вооруженные силы. Довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе.
Он добавил, что не все государственные деятели, работавшие в те годы, причастны к созданию такой плачевной обстановки в стране. «Но наверняка, раз это произошло, есть и такие, кто за это ответственность должен нести. Не хочу называть их бандой, но это результат их работы», — заключил глава государства.
В декабре 2018 г. Путин выступил на съезде партии и призвал ее членов следить за теми, кто пользуется политической конъюнктурой, чтобы получить преференции от партии власти. «Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне: на самом верхнем и самом нижнем, муниципальном. Потому что, во‑первых, это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это просто опускает всю партию «ниже плинтуса», — говорил глава государства.
«Единая Россия» была создана в 2001 г. на основе существовавшей с 1999 г. партии «Единство», поддерживавшей Путина на первых президентских выборах. В дальнейшем партия на своих съездах неоднократно выказывала поддержку Путину и его плану развития государства. С 2008 по 2012 г. Путин был председателем этой партии. После очередного избрания президентом он сложил с себя полномочия руководителя «Единой России», его на этом посту сменил Дмитрий Медведев.