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19:35 (мск), источник: РИА Новости

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко отменил решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры — «Киевского патриархата».

Источник: РИА Новости

«Отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — заявил он на пресс-конференции.

По словам Филарета, так постановил «поместный собор», который прошел сегодня в Киеве. А прошлогодний «объединительный собор» лидер раскольников назвал «собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата».

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Кроме того, как следует из постановления, опубликованного изданием «Апостроф», сегодняшний «поместный собор» решил, что томос об автокефалии, полученный так называемой Православной церковью Украины, не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя.

Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую возглавляет Филарет, прекратила существование после «объединительного собора», состоявшегося 15 декабря. Тогда УПЦ КП и еще одна неканоническая Украинская автокефальная православная церковь объединились и создали новую структуру, получившую название «Православная церковь Украины». Ее главой стал «митрополит» Епифаний Думенко.

В начале января патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии, серьезно ограничивающий ее права. Но мировое православие ПЦУ пока так и не признало.
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Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в «объединительном соборе». В Русской православной церкви каноническое значение собрания в Киеве назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Несколько месяцев спустя Филарет заявил о разделении ПЦУ и обвинил ее главу в нарушении договоренностей: по словам раскольника, именно он должен был остаться фактическим руководителем церкви, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, Филарет заявил, что не считает Епифания независимым предстоятелем, а «новую церковь» назвал неканонической.

В ПЦУ заявили о единстве и поддержке Епифания, а Филарету пригрозили «каноническими и юридическими последствиями».

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Раскол среди раскольников: Филарету не нравится томос, синоду ПЦУ не нравится Филарет
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24 мая© Ньюстюб
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