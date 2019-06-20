15:21 (мск), источник: Аргументы и факты
Путин прокомментировал борьбу с коррупцией
Москва, 20 июня —
Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня.
«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали об этом», — заявил президент. Правонарушители должны понимать, что их ждут неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность, добавил Путин.
Ранее Путин обсудил с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым две антикоррупционных инициативы. Одна из них предполагает конфискацию имущества не только коррупционера, но и его ближайших родственников.
Также в Госдуме поддержали инициативу об изъятии у госслужащих неподтвержденных доходов.
Добавим, в марте этого года Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы на общую сумму 500 миллионов рублей.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка в конце мая рассказал, что с 2016 года в сфере борьбы с коррупцией сформировано несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей, на 11,5 млрд иски уже удовлетворены.