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15:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Путин прокомментировал борьбу с коррупцией

Москва, 20 июня — АиФ-Москва. В России предадут гласности антикоррупционные расследования, а все уголовные дела по ним доведут до конца.

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Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали об этом», — заявил президент. Правонарушители должны понимать, что их ждут неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность, добавил Путин.

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Ранее Путин обсудил с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым две антикоррупционных инициативы. Одна из них предполагает конфискацию имущества не только коррупционера, но и его ближайших родственников.

​Также в Госдуме поддержали инициативу об изъятии у госслужащих неподтвержденных доходов.

​Добавим, в марте этого года Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы на общую сумму 500 миллионов рублей.

​Генпрокурор РФ Юрий Чайка в конце мая рассказал, что с 2016 года в сфере борьбы с коррупцией сформировано несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей, на 11,5 млрд иски уже удовлетворены.

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Источники трансляции: РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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