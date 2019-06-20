Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

«Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах такая ответственность лежит. То, что мы видели и (что) представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств», — сказал Путин журналистам в четверг.
«Все, что было представлено ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет», — отметил он.
«И пока не будет реального диалога, то мы не найдем и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибелью людей, о чем мы до сих пор скорбим, и, конечно, считаем, что подобные акции недопустимы», — пояснил президент.
«Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет? А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? Там много очень вопросов — на них не отвечают, просто назначили раз и навсегда виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает», — подытожил Путин.
«Боинг-777» авиакомпании «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении «Боинга».