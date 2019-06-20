Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии

Президент ответил, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, к государству эти люди отношения не имеют.
Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют там люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, — это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью.
Владимир Путинпрезидент РФ
По его сведениям, сотрудники таких компаний решают «народнохозяйственные задачи», «связанные с экономической деятельностью — с добычей нефти, с освоением месторождений». Он признал, что эти охранники рискуют жизнью и способствуют борьбе с терроризмом, так как отбивают месторождения «у игиловцев» (ИГ, «Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в России).
Но это не российское государство, и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем.
Владимир Путинпрезидент РФ
В декабре 2018 года на большой пресс-конференции Путин на вопрос о законности ЧВК «Вагнер» также говорил, что это частная охранная компания, ее сотрудники должны оставаться в рамках закона и частный охранный бизнес запрещать при этом нецелесообразно. «По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — говорил он.
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