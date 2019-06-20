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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Президента Владимира Путина после «прямой линии» спросили о возможности посмертного присвоения статуса участника боевых действий россиянам, которые, по утверждению СМИ, погибли в Сирии как наемники связанной с Евгением Пригожиным компании.

Источник: AP 2019

Президент ответил, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, к государству эти люди отношения не имеют.

Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют там люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, — это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью.
Владимир Путин
президент РФ

По его сведениям, сотрудники таких компаний решают «народнохозяйственные задачи», «связанные с экономической деятельностью — с добычей нефти, с освоением месторождений». Он признал, что эти охранники рискуют жизнью и способствуют борьбе с терроризмом, так как отбивают месторождения «у игиловцев» (ИГ, «Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в России).

Но это не российское государство, и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем.
Владимир Путин
президент РФ

В декабре 2018 года на большой пресс-конференции Путин на вопрос о законности ЧВК «Вагнер» также говорил, что это частная охранная компания, ее сотрудники должны оставаться в рамках закона и частный охранный бизнес запрещать при этом нецелесообразно. «По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — говорил он.

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