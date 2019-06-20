18:40 (мск), источник: RNS
Трамп прокомментировал уничтожение Ираном беспилотника США
Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом.
«Иран совершил очень большую ошибку!», — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее корреспондент Fox News со ссылкой на официальное заявление Пентагона сообщил, что иранская ракета «земля-воздух» сбила морской патрульный беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий вооруженным сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
В связи с инцидентом Иран направил в ООН жалобу на действия США, сообщало агентство ISNA. По версии Тегерана, американский беспилотник был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган на юге Ирана, а не в международном воздушном пространстве.
Перед этим госсекретарь США Майк Помпео передал властям Ирана предупреждение о том, что Вашингтон может развернуть военную кампанию, если в ходе нападений иранских солдат на американских военнослужащих погибнет хотя бы один гражданин США.
Напряженность в отношениях между США и Ираном возрастала с тех пор, как год назад Вашингтон вышел в одностороннем порядке из СВПД. Усиливающееся давление администрации США на Иран переросло в ряд экономических санкций, целью которых стало полное сокращение прибыли Тегерана от нефти.