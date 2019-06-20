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18:40 (мск), источник: RNS

Трамп прокомментировал уничтожение Ираном беспилотника США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом.

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15
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15
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«Иран совершил очень большую ошибку!», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее корреспондент Fox News со ссылкой на официальное заявление Пентагона сообщил, что иранская ракета «земля-воздух» сбила морской патрульный беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий вооруженным сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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В связи с инцидентом Иран направил в ООН жалобу на действия США, сообщало агентство ISNA. По версии Тегерана, американский беспилотник был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган на юге Ирана, а не в международном воздушном пространстве.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео передал властям Ирана предупреждение о том, что Вашингтон может развернуть военную кампанию, если в ходе нападений иранских солдат на американских военнослужащих погибнет хотя бы один гражданин США.

Напряженность в отношениях между США и Ираном возрастала с тех пор, как год назад Вашингтон вышел в одностороннем порядке из СВПД. Усиливающееся давление администрации США на Иран переросло в ряд экономических санкций, целью которых стало полное сокращение прибыли Тегерана от нефти.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

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