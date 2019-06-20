Евросоюз продлил экономические санкции против России

«Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений», — сообщил представитель Евросовета.
Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.
Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.