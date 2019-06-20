20 июня, источник: РИА Новости
Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется.
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ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил министр журналистам.
BREAKING: Protesters try to storm #Georgia parliament in #Tbilisi as thousands gather for anti-govt rally https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/rKb629yWkz— RT (@RT_com) 20 июня 2019 г.