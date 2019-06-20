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20 июня, источник: РИА Новости

В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента, передает телекомпания «Рустави 2».

Источник: AP 2019

«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — говорится в сообщении.
В частности, пострадал журналист грузинского «Первого канала». Как отмечает телеканал, между протестующими и полицией началась драка.

Перед этим спецназ использовал перцовый слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих, которые начали кидать в правоохранителей бутылки и отнимать спецснаряжение.

С чего все началось

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Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

Что требуют протестующие

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.

На фоне протестов Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента «трагедией» и «штурмом государственных институтов».

«Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны», — заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Глава МВД добавил, что готов покинуть пост, если потребуется.

Реакция России

В России также отрегаировали на протесты в Тбилиси. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия грузинских властей во время организации ассамблеи противоречат международным нормам. Он добавил, что грузинская сторона не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

В свою очередь, замглавы МИД Григорий Карасин выразил возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу ассамблеи.

Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что «с озабоченностью следит за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия».
«Тем не менее, мы настроены продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран», — подытожил он.

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