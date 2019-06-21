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00:29 (мск), источник: РИА Новости

ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. ЕС будет отслеживать ситуацию на востоке Украины и готов «в координации с международными партнерами» рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов, говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: РИА Новости

«Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — говорится в документе.

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В нем отмечается, что такие меры могут быть приняты «в тесной координации с международными партнерами» ЕС.

«Европейский совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом», — говорится также в документе.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.

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