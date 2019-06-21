Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Осторожно: в WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
В россиянах проснулась страсть к коммунальному быту
Загадки истории: что содержится в ДНК русского человекаОт кого же произошли русские?
Отец-мусульманин сшил дочери платье на выпускной и прославился
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
«Никогда этого не забуду»: Путин рассказал, за что ему стыдно
Назван самый смертоносный вид рака в России
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
9-летний сын Гуфа попал в больницу
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
Найдена самая тесная квартира Москвы
Фоторепортажи
12Телефонный арт
12Протесты перед зданием парламента Грузии
10:58 (мск), источник: ТАСС

Путин посоветовал выпускникам выбрать профессию по душе и стать грамотными специалистами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и призвал их выбрать себе профессию по душе. Такое напутствие главы государства размещено в ночь выпускных балов на официальном сайте Кремля.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами», — обратился президент к выпускникам. «Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — считает он.

«Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за ее будущее», — подчеркнул Путин.
Читайте также
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

«Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — заявил Путин в обращении к выпускникам, пожелав им уверенности в своих силах, настойчивости и трудолюбия, а также удачи.

Президент отдельно поблагодарил школьных учителей. «Школа была для вас [выпускников] вторым родным домом, и думаю, что вы понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных», — сказал он.

«Они искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности, и сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас», — отметил Путин.

«Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их!» — призвал президент теперь уже бывших учеников школ.

20—24 июня в большинстве российских школ проходят выпускные вечера. В этом году в них примут участие около 663,3 тыс. бывших учеников 11-х классов.

Исследование: какие профессии самые востребованные
Во время загрузки произошла ошибка.
29 мая© Ньюстюб
 Путин про Зеленского: "То, что мы сейчас видели, — не смешно"
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту
Канал имени Москвы дал новую течь
Чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Отказ от доллара: Что советует Путину экономист Сергей Глазьев
Назван самый опасный вид рака в России
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу Во время работы над видео, по словам Микеллы Абрамовой, произошел «несчастный случай»
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 10 676
Летящие тапки и помидоры (сложности с обучением) 544
Леди Коварство 412
Алименты 195
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь