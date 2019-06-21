Путин посоветовал выпускникам выбрать профессию по душе и стать грамотными специалистами

«Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами», — обратился президент к выпускникам. «Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — считает он.
«Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за ее будущее», — подчеркнул Путин.
«Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — заявил Путин в обращении к выпускникам, пожелав им уверенности в своих силах, настойчивости и трудолюбия, а также удачи.
Президент отдельно поблагодарил школьных учителей. «Школа была для вас [выпускников] вторым родным домом, и думаю, что вы понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных», — сказал он.
«Они искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности, и сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас», — отметил Путин.
«Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их!» — призвал президент теперь уже бывших учеников школ.
20—24 июня в большинстве российских школ проходят выпускные вечера. В этом году в них примут участие около 663,3 тыс. бывших учеников 11-х классов.