Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Как есть за «копейки» и быть здоровым
"Живем в страхе": как у людей отнимают квартиры
Культовые предметы быта из 90-х: фото
Загадки истории: что содержится в ДНК русского человекаОт кого же произошли русские?
Громкий арест на Украине
Сложная ситуация в Чемодановке: Путин уже в курсе
«Отвезли на пустырь»: девушка отбилась и теперь ей грозит срок
Исчезнувшая российская спортсменка нашлась в плену
Путину показали реальные фото городов РФ (его реакция)
Бари Алибасов сделал заявление о своём отравлении
Новый Джармуш, йога и вкусные коктейли: планы на выходные
Молодого бойфренда Алены Хмельницкой сравнили с ее экс-супругом
Путин пообещал увеличить детское пособие в 200 раз
Ярко-желтые сапоги и платье от Versace: Ирина Шейк на прогулке с дочкой
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как выглядит жизнь на маяке: фото
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
05:38 (мск), источник: РИА Новости

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: РИА Новости

При этом он отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — сказал Поплавский.

Кроме того, он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и осознает, что решать этот вопрос необходимо напрямую с российским президентом.
Читайте также
«Я очень люблю Крым»: Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

«Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — констатировал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

 Путин ответил на слова 'при Брежневе такого не было'
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Новый вид мошенничества грозит проблемами каждому россиянину
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В Тбилиси порядка 70 человек пострадали в ходе акции протеста
Россиянка вынесла из банка миллионы, исчезла и прославилась
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Невыездные: почему сибиряки стараются не отходить далеко от дома
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу Во время работы над видео, по словам Микеллы Абрамовой, произошел «несчастный случай»
Авто
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона: почему не берут? 235 миллиметров клиренса, 3-литровый дизель, полный привод и рамная конструкция – всё, как мы любим? Да ещё по цене около двух миллионов рублей! Нет, учитывая японское происхождение, этого просто не может быть…
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Леди Коварство 395
Летящие тапки и помидоры (сложности с обучением) 393
Потеряла обручалку( 282
Школа скорочтения, ваш опыт 179
Леди
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина (фото) В нашем материале мы собрали все пиджаки и галстуки президента России, в которых он появлялся с 2001 по 2018 год
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь