Трамп отдал приказ об ударе по Ирану, а потом отменил его

Удары хотели нанести по нескольким иранским объектам, включая радары и ракетные батареи. Как сообщает агентство, операцию отменили около 19:30 по вашингтонскому времени (2:30 мск 21 июня).
Сотрудники администрации Белого дома рассказали New York Times, что к моменту отмены решения об ударе по Ирану корабли уже были на месте, а самолеты уже взлетели.
Удары хотели нанести ранним утром 21 июня, чтобы сократить возможное количество жертв среди мирных жителей.
20 июня вооруженные силы Ирана сообщили о том, что в прибрежной провинции Хормозган сбили американский шпионский беспилотник Global Hawk. По версии Тегерана, дрон вошел в воздушное пространство Ирана и стал собирать разведданные.
США в ответ на это заявили, что 20 июня их беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было. По мнению американских военных, дрон сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан назвал предполагаемые действия Ирана «неспровоцированным нападением». Иранские власти считают случившееся американской провокацией, руководство страны направило жалобу в Организацию объединенных наций.
Трамп заявил, что ему «трудно поверить», что иранские власти намеренно отдали приказ сбить американский беспилотник. «Вероятно, Иран допустил ошибку. Мне кажется, что это был генерал или кто-то еще, кто совершил ошибку, сбив этот беспилотник», — сказал он CNN.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились после инцидента в Оманском заливе, когда произошел пожар на двух танкерах. США считают, что речь идет о диверсии со стороны Ирана, тот свою причастность отрицает.