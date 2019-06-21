10:59 (мск), источник: Ведомости
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране.
«Управляемая ею (Россией — “Ведомости”) пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия… Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, Россия является врагом и оккупантом Грузии. На сегодняшний день акции протеста в Грузии для России — самое опытное оружие, добавила она.
Зурабишвили обвинила поощряющих внутреннее противостояние в Грузии в поддержке «российской политики».
Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста у здания парламента. Протестующие были против участия российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента.
Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. При столкновениях пострадали более 50 человек.
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