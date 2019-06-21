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10:59 (мск), источник: Ведомости

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране.

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«Управляемая ею (Россией — “Ведомости”) пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия… Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, Россия является врагом и оккупантом Грузии. На сегодняшний день акции протеста в Грузии для России — самое опытное оружие, добавила она.

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Зурабишвили обвинила поощряющих внутреннее противостояние в Грузии в поддержке «российской политики».

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста у здания парламента. Протестующие были против участия российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали от российских делегатов покинуть зал заседаний.

Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. При столкновениях пострадали более 50 человек.

Тбилиси сотрясают массовые акции протестов
Во время загрузки произошла ошибка.
07:43 (мск)© Ньюстюб
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