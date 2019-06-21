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12:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

СМИ: Трамп санкционировал удар по Ирану. Но потом передумал

Президент США Дональд Трамп санкционировал ракетные и авиаудары по иранским целям после того, как в четверг Иран сбил беспилотник США. Однако потом президент передумал, сообщает New York Times. В пятницу Иран получил от США предупреждение о «неминуемом нападении», сообщают источники агентства Рейтер.

Как рассказали источники газеты в Белом доме, Трамп одобрил удары по группе целей. Подготовка удара была «в ранней стадии», когда президент отдал военным приказ ее прекратить.

Белый дом официально не комментировал эту информацию.

По данным газеты, удары планировалось нанести по иранским радиолокационным постам и ракетным батареям. На 19 часов вечера четверга (час утра пятницы по московскому времени) военные и дипломаты были уверены, что удары все же нанесут, говорят источники NYT.

«Самолеты были в воздухе, корабли вышли на позиции, но ракеты так и не были пущены — пришла команда «отбой», — говорит анонимный источник газеты в администрации президента США.

Агентство Рейтер в пятницу со ссылкой на анонимные источники в Тегеране сообщило, что минувшей ночью США через оманских чиновников передали в Тегеран предупреждение о «неминуемом нападении».

«Трамп в своем послании сказал, что он против войны с Ираном и хочет обсудить ряд вопросов. Он дал нам короткий период времени на ответ, но ответ, который мы дали сразу, заключался в том, что решение должен принять Верховный лидер Хаменеи», — сказал один из источников агентства.

Второй источник сказал, что представители Ирана пообещали передать предложение о переговорах аятолле Али Хаменеи и предупредили оманского представителя о тяжелых региональных и международных последствиях возможного нападения США на Иран.

Что еще известно?

Удары планировали нанести перед заходом солнца, чтобы уменьшить потери среди личного состава и гражданского персонала. То же самое со ссылкой на свои источники сообщили и другие американские СМИ.

По информации агентства Ассошиэйтед пресс, нанести удары рекомендовал Пентагон. Чиновникам администрации предоставили еще несколько вариантов реакции на потерю дрона.

Трамп принял решение отменить удары после консультаций с конгрессменами и советниками по обороне. Эти консультации заняли у Трампа весь день, пишет агентство.

Новость
Беспилотные убийцы и огнеметчики. Как дроны становятся бытовым оружием

Глава госдепартамента Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон хотели ответить решительно, а лидеры конгресса призывали к осторожности.

Потеря беспилотника в четверг вызвала дискуссии относительно политики США на Ближнем Востоке.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что США не нужна война с Ираном, а вероятный кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден назвал стратегию Трампа по отношению к этой стране катастрофой, в которую президент вовлек себя сам.

Глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер выразил опасение, что Трамп может начать войну в регионе по неосторожности, а лидер большинства, республиканец Митч Макконнелл, наоборот, назвал реакцию президента на потерю дрона взвешенной.

Что случилось с беспилотником?

Утром 20 июня иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике, находившемся в воздушном пространстве Ирана. Позже США подтвердили потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk.

Государственные иранские СМИ утверждают, что дрон был сбит над южной провинцией Хормозган.

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в «Твиттере», что беспилотник взлетел с базы в Объединенных Арабских Эмиратах «в режиме невидимки».

Главное военное командование США через несколько часов подтвердило потерю разведывательного дрона класса BAMS-D, сбитого иранской ракетой «земля-воздух».

Однако американские военные настаивают, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Что происходит между Ираном и США?

Инцидент с беспилотником произошел на фоне растущей напряженности между США и Ираном.

Ранее Вашингтон сообщил об отправке еще тысячи военных в регион. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иранских сил.

Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран называет американские обвинения беспочвенными.

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Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.

Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия международного договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок. Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.

Иран объясняет возобновление своей ядерной программы усилившимися экономическими санкциями США, вышедшими из договора в прошлом году.

Район, над которым, как утверждает Тегеран, был сбит беспилотник, находится рядом с Ормузским проливом, который активно используется для транспортировки нефти.

Справка
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Иран сбил разведывательный беспилотник США
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20 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
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СМИ: Трамп санкционировал удар по Ирану. Но потом передумал
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