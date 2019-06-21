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14:42 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле назвали русофобской провокацией инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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«<…> Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.

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Он открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В пятницу начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.

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