В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

«<…> Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.
Он открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».
Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В пятницу начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.