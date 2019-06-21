16:20 (мск), источник: РИА Новости
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился отменить планировавшиеся удары по Ирану.
«В понедельник они (Иран) сбили беспилотник в международных водах. Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник», — написал Трамп в Twitter.
«Я не тороплюсь, наши вооруженные силы восстановлены, обновлены, готовы действовать, они с большим отрывом лучшие в мире. Санкции “кусаются”, вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!», — добавил Трамп.