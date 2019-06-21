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21:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.

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Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

Ситуация в Грузии

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Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».

Случившееся вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.

После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Участники акций также потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Глава государства также назвала Россию «врагом и оккупантом». По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. Глава правительства отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел.

По мнению премьера, ситуацию в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами. Как отметил Медведев, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.
«Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс», — добавил премьер-министр.

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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